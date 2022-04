Empresários da Comcam deixaram de faturar R$ 243 milhões em 2021

Levantamentos apontam que as licitações públicas realizadas pelos 25 municípios que compõem a microrregião polarizada por Campo Mourão movimentaram mais de R$ 500 milhões em 2021. O que chama a atenção no estudo é que desse montante, R$ 243.991.957,00 acabaram em mãos de empresas de outras regiões. E mais: em torno de R$ 50 milhões ficaram com empresas de outros estados.

Com o objetivo de alertar os empresários mourãoenses e da região para essas oportunidades de negócios perdidas, a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) promove nesta quinta-feira (7/4) a palestra gratuita “Como aumentar seu faturamento vendendo para o poder público”. Será proferida pelo consultor José Alberto Salvadori, a partir das 19 horas, no auditório da Acicam.

Enquanto as empresas locais e da região não se interessam, fornecedores de fora participam das licitações e acabam fechando negócios. Recursos que poderiam ficar na região, fomentando a economia, fortalecendo nossas empresas e gerando empregos, acabam indo para outras regiões. São recursos públicos que poderiam permanecer na região, irrigando e ajudando a fomentar a economia de Campo Mourão e do Vale do Piquirivaí.

Ao deixar de participar das licitações abertas pelas prefeituras, Câmaras de Vereadores e outras instituições municipais locais e da região, para a contratação de serviços ou a aquisição dos mais variados produtos, as empresas estão simplesmente desperdiçando significativas oportunidades de negócios. Tudo isso em meio às constantes queixas de queda nas vendas, de desaquecimento da economia e de crescente dificuldade de se manter no mercado.

Os organizadores da palestra fazem questão de ressaltar que a legislação atual oferece garantias às empresas fornecedoras do poder público. Ações para que as empresas locais e da região participem das licitações públicas já foram desenvolvidas pelo Sebrae, Observatório Social do Brasil (OSB/Campo Mourão), Acicam e outras instituições. A palestra desta quinta-feira constitui-se em mais uma iniciativa que tem por objetivo fomentar as vendas das empresas locais e, ao mesmo tempo, evitar a evasão de recursos públicos.

CONTEÚDO

O consultor José Alberto Salvadori vai expor aos participantes da palestra – voltada a empresários e gestores de empresas – detalhes do levantamento sobre as licitações realizadas ao longo do ano passado em toda esta região. Também serão explicadas as formas de licitação, documentação exigida, prazos, formas de pagamento e outros detalhes.

Numa segunda etapa, os empresários e gestores – com a orientação do palestrante – vão simular – na prática – o preenchimento de todo o processo para concorrer em licitações públicas.