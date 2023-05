Igreja Batista encontra cápsula do tempo enterrada há quase 45 anos

Uma cápsula do tempo enterrada em 1978, no rol de entrada da 1ª Igreja Batista de Campo Mourão, localizada na avenida Comendador Norberto Marcondes, próximo ao campus da Unespar, foi desenterrada nessa semana durante as reformas que acontece no templo.

A descoberta ocorreu por acaso, já que não se sabia a localização exata do local onde o material havia sido concretado. Dentro da cápsula, enterrada no dia 5 de novembro de 1978, estavam depositados documentos históricos da igreja, fotos, cédulas e jornais da época (Gazeta do Centro do Oeste e Tribuna do Interior), além de uma bíblia.

O pastor responsável pela 1ª Igreja Batista e que acompanha os operários na obra, ficou impressionado e feliz com a descoberta. “Descobrimos um tesouro histórico. Os irmãos da época, quando inauguraram este templo, tiveram a ideia de enterrar essa cápsula contendo documentos e materiais históricos”, disse o pastor.

Os jornais, documentos e fotos estavam em um recipiente de vidro, enquanto a bíblia foi cuidadosamente colocada em três sacos de cal o que garantiu que a mesma fosse preservada intacta. “Os documentos colocados no vidro acabaram tendo um pouco de umidade, mas ainda assim estão em bom estado de conservação, mas a bíblia permaneceu como nova por de ter sido mantida em sacos de cal”, relata Daher.

Segundo ele, a 1ª Igreja Batista foi instalada na rua Mato Grosso, em 1954. Apenas 24 anos depois foi inaugurado o templo atual, na avenida Comendador Norberto Marcondes, sendo o maior templo evangélico da época levantado em Campo Mourão.

“Os irmãos mais antigos, hoje com mais de 90 anos, falavam dessa cápsula, mas não sabiam apontar a localização exata. Apenas agora com a reforma no rol de entrada, os pedreiros encontraram uma tampa de metal sobre o buraco feito de concreto, de forma que foi mantido bem preservado”, afirmou.

Os documentos são do período da transição do templo da rua Mato Grosso para o atual endereço. A bíblia foi assinada pela diretoria estatutária com dedicatória e um cartão do pastor da época, João Bispo

O material será arquivado na igreja, com orientação do curso de história da Unespar sobre os cuidados necessários para sua preservação, e exposto à comunidade durante a inauguração das reformas. “Entre os mais antigos que vivenciaram aquele momento, estão os irmãos Jesus, 92 anos, o Zé Vicente, 99, e a irmã Leonor, de 96 anos. Eles estarão presentes nesse grande evento que vamos realizar para exposição desses documentos históricos.”