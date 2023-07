Começou a nova campanha “Eu Mereço! Paraná Supermercados”

Começou a promoção “Eu Mereço Paraná Supermercados”. A promoção iniciou-se no dia 16 de junho e todos os clientes do Clube Paraná que já fizeram compras acima de R$ 100,00 já garantiram seu número da sorte.

Mensalmente haverá um sorteio de um vale-compras de R$ 1.000,00 por loja, ou seja, todo mês o cliente comprando terá a chance de ganhar esse Vale-Compras. A promoção encerrará em fevereiro de 2024, com o sorteio de uma Scotter elétrica, por cidade, e o grande prêmio final que será uma Montana 0 KM que todos os clientes que possuem os números da sorte concorrerão.

Ou seja, o cliente receberá 3 números da sorte, sendo um para o Vale-Compras mensal, um para a Scotter Elétrica e um para a Montana, sorteados no dia 29 de fevereiro de 2024.

Pensando no futuro e agindo agora, essa nova promoção não terá a impressão dos cupons de papéis, tudo será digital. Isso já faz parte de um processo que o Paraná Supermercados vem adotando com o tempo, tendo início com o Lançamento do Aplicativo do Clube Paraná que comunica sobre as ofertas do dia a dia e descontos exclusivos para os clientes ativarem.

Além disso, dentro do app, o Paraná Supermercados foi uns dos pioneiros a fazer parte do programa nacional do Cupom Verde, onde o cliente pode aderir a essa iniciativa ambiental e também contribuir para a preservação do meio ambiente e diminuição do corte de árvores.

Agora os sorteios também foram inclusos no app, onde os números da sorte que cada cliente receberá ficarão disponíveis no app, para que os mesmos possam fazer o acompanhamento.

A divulgação do número da sorte ganhador será sempre transmitida ao vivo via Facebook do Paraná Supermercados, todos os meses ,conforme a data de sorteio de cada prêmio. Vale lembrar que as campanhas do Paraná Supermercados são registradas no SCPC – (Sistema de Controle de Promoção Comercial), órgão esse que regulamenta todo tipo de promoção comercial.

Já o regulamento está disponível no site, regulamento.paranasupermercados.com.br. O número da sorte ganhador será extraído dos números sorteados pela Loteria Federal que antecede a data de cada sorteio nosso.