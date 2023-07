Carneiro no Buraco, em novo formato, agrada participantes

O novo formato da 28ª edição da Festa Nacional do Carneiro no Buraco, servido em oito locais pelas entidades que aderiram, agradou tanto quem participou quanto voluntários das entidades que ajudaram a servir o prato típico de Campo Mourão. Os dois shows gratuitos, com duplas de renome nacional, lotaram a Praça São José nas noites de sexta-feira e sábado.

“Trabalhei servindo o tacho em prol da Apae. Todos muito satisfeitos com o prato típico e com a organização de tudo, desde estacionamento, som, bebidas. Muitos de fora da cidade também só elogios. Sucesso total”, disse o empresário Márcio Rogério de Abreu.

Distribuir o público em diferentes pontos da cidade para o almoço também evitou congestionamentos no trânsito, problemas com estacionamento no local e longas filas para o almoço. “Cheguei quase na hora do almoço e consegui deixar meu carro bem perto. Com esse tempo chuvoso isso foi muito positivo, sem falar na delícia que é esse prato, né?”, disse Silvio Cesar, morador de Mamborê, que almoçou no Sindicato Patronal Rural.

O ex-prefeito Nelson Tureck também se manifestou sobre a festa em entrevista à Rádio Musical FM. “Gostei muito e parabenizo os organizadores, os que trabalharam. Essa festa é um orgulho para Campo Mourão e depois da pandemia, é importante retomar a festa nessa parceria importante com as entidades”, disse Tureck, que almoçou na Associação dos Servidores Municipais (Assercam).

O jornalista mourãoense Walter Pereira, que sempre participou da cobertura da festa, aprovou o novo formato. “Não houve filas e sobrou estacionamento. E o mais importante, o prato estava delicioso. Acredito que este novo modelo da festa tem tudo para continuar. Já iniciou sendo um sucesso, em minha concepção”, enfatizou Pereira.

Durante o almoço cada entidade ofereceu bebidas de livre escolha de marcas, sobremesas, algumas com espaço kids, atração musical e brindes. O preparo da iguaria foi mantido em cozinha única, assim como o sistema de cozimento no pavilhão do Parque de Exposições, sob a responsabilidade da Associação Panela.

Ao final do evento, os tachos que sobraram foram doados para entidades assistenciais do município, entre elas a Casa de Passagem São Bento José Labre.