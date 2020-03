Começa nesta terça o curso Técnico em Estética do Senac

Nesta terça-feira o Senac iniciará o curso Técnico em Estética, quem busca qualificação profissional para alcançar um lugar no mercado de trabalho na área de beleza e bem-estar, encontrará o curso certo que tem como objetivo formar profissionais aptos a realizarem procedimentos estéticos com o apoio de cosméticos, equipamentos e terapias específicas.

Veja abaixo 10 motivos para fazer o Técnico em Estética no Senac:

– Metodologia única e ativa, o aluno como centro das aulas. Aprendizagem na prática

– Infraestrutura moderna e laboratórios de ponta

– Diploma reconhecido por quem contrata no mercado de trabalho

– Valores acessíveis (20% de desconto para pagamento até o vencimento)

– Reconhecimento do Senac como referência em Educação

– Mercado de beleza e bem-estar em plena expansão

– Ascensão da mulher no mercado de trabalho que aumentou seu poder de compra

– Expansão do mercado consumidor masculino

– Aumento da expectativa de vida, cada vez mais pessoas procurando por procedimentos

estéticos

– A procura por procedimentos menos invasivos, que proporcionam melhora da aparência e

também bem-estar

Além disso, o profissional habilitado pode trabalhar nos seguintes campos:

– Clínicas médicas

– Hospitais

– Clínicas de estética

– Salões de beleza

– Atendimento domiciliar (Autônoma)

– Academias

– Spas

– Hotéis

Ainda há vagas! Mais informações, envie um WhatsApp 44 98456-4525 ou ligue 44

3518-5600