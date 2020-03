Comércio: nova CCT será tema de reunião de empresários

Proprietários e gestores de estabelecimentos comerciais constituem o público alvo da reunião que acontece nesta terça-feira (10/3), a partir das 18h30min, na Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), para tratar da Convenção Coletiva de Trabalho (2020-2021).

No encontro, os comerciantes poderão apresentar suas reivindicações e discutir propostas para serem levadas a discussão com o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam) na negociação da próxima CCT. A atual Convenção Coletiva de Trabalho tem vigência até 31 de maio próximo.

As negociações em torno da CCT 2020-2021 devem ser iniciadas em breve e dirigentes da Acicam e também d Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam) ressaltam que o encontro constitui-se no momento certo para tratar de propostas a serem levadas a mesa de negociação com a entidade laboral.

O Sindicam tem em sua base territorial os seguintes municípios: Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Fênix, Goioerê, Iretama, Janiópolis, Juranda, Luiziana, Mamborê, Mariluz, Moreira Sales, Nova Cantu, Peabiru, Quarto Centenário, Quinta do Sol, Rancho Alegre do Oeste, Roncador e Ubiratã.