Começa campanha para eleição dos novos membros do Conselho Tutelar

Teve início no último sábado (22), e segue até o dia 30 de setembro, a campanha dos candidatos a membro do Conselho Tutelar de Campo Mourão. A eleição será realizada no dia 1º de outubro, por meio do voto direto dos eleitores regularmente inscritos no município.

No total, 14 candidatos participam do processo eleitoral. Na última quarta-feira (19), eles estiveram em reunião com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), onde foram orientados sobre a campanha eleitoral, as normas e protocolos referentes ao dia da votação, sobretudo, ao que diz respeito às condutas ilícitas e vedadas.

Devido a uma mudança na legislação, cada eleitor poderá votar uma única vez, em um único candidato. A votação será por meio de urna eletrônica e ocorrerá nos seguintes locais: CMEI Santa Cruz, Colégio Estadual Professora Ivone Soares Castanharo, Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), Escola Municipal Cidade Nova, Colégio Estadual Prefeito Antonio Teodoro de Oliveira e Colégio Estadual Dom Bosco.

Confira a lista com os nomes e números dos candidatos:

Gysele Rezende Santos – 77

Jennyfer Francine Iora Alves – 15

Luciana Bathke Maximo Dos Santos – 55

Lucineia Kondagevski Tanques Fragoso Veras – 24

Marisa Barbosa Palma – 50

Mislaine Narciso De Souza – 23

Paloma Thais Aparecida Mendonça – 10

Rafael Silvestrin Procópio – 22

Reni Sminka – 51

Ronise Cleia Galdino – 20

Ruth Moysa Gimael – 33

Solange Vieira Trinches – 12

Valdirene Neves – 11

Zilda Inglês Modena – 18