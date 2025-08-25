Comandante do Corpo de Bombeiros participa da reunião mensal da Acicam

Está confirmada a participação do novo comandante do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão, capitão Lenin Mello Mazzini, na reunião mensal ordinária da Associação Comercial e Industrial (Acicam) marcada para quarta-feira (27/8). Ele será um dos convidados especiais para o encontro que começa às 18h30min e será realizado no Auditório Marta Kaiser.

A pauta completa da reunião será divulgada no começo da semana e a abertura desses encontros mensais sempre é marcada pela apresentação das novas empresas associadas à entidade. Recentemente, a Acicam – que neste ano completou 72 anos de fundação – superou a marca de 1.300 associados.

Um grande número de empresários locais participa tradicionalmente das reuniões da Acicam, além de autoridades, dirigentes de outras entidades patronais, lideranças sociais e representantes de instituições de apoio ao setor produtivo. Nos encontros são tratados temas de interesse não apenas da área empresarial, mas também de questões relacionadas ao desenvolvimento global do Município.

COMANDANTE

O capitão Lenin Mello Mazzini assumiu em meados de junho o comando da 2ª Companhia de Bombeiro Militar do 5º BBM, sediada em Campo Mourão. Ele substituiu o capitão Anderson Luiz Feijó, que por sete anos esteve à frente do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão, que tem 24 cidades em sua área de atuação.

A solenidade de transmissão de comando foi realizada no auditório da Acicam. Por 11 anos, o capitão Anderson Luiz Feijó comandou o Corpo de Bombeiros de Umuarama.