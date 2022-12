Campo Mourão conquista etapa estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes

O município de Campo Mourão foi contemplado na etapa estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes, entre municípios de 30 a 100 mil habitantes. A cidade conquistou o prêmio na categoria “Governança, Eficiência Fiscal e Transparência”. A iniciativa é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação com o Instituto Aquila. A premiação foi realizada no dia 30 de novembro.

O objetivo do Prêmio Cidades Excelentes é reconhecer boas práticas, contribuindo para a evolução da gestão pública nos 5.570 municípios brasileiros. Os indicadores são construídos a partir de seis pilares: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.

Para cada pilar, os municípios são separados em três categorias de avaliação, de acordo com o tamanho da população local: menor ou igual a 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes.

“É sempre muito gratificante quando a gestão é reconhecida pelo resultado das ações, não apenas pela população atendida, mas também por organismos que avaliam tecnicamente esse trabalho, como nesse prêmio, o Grupo Bandeirantes. Isso é mais um incentivo para que toda a equipe busque melhorar cada dia mais o atendimento”, ressaltou o prefeito Tauillo Tezelli.