Com três casos de Covid, Conselho Tutelar atenderá somente plantões até domingo

Até domingo, dia 23, o Conselho Tutelar de Campo Mourão não terá atendimento presencial na sede, que fica no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Das cinco conselheiras, três testaram positivo para Covid-19 e estão afastadas do trabalho. Nesse período, duas conselheiras vão se revezar em escalas de plantão 24 horas para atendimento de urgências e emergências.

“Estamos com o funcionário do setor administrativo também de atestado e isso inviabiliza o atendimento na sede. Por isso decidimos, em colegiado manter apenas o atendimento de plantões, até para preservar as duas conselheiras que estão em condições de trabalhar”, explicou a presidente do CT, Marisa Barbosa Palma, ao reforçar que a decisão foi uma forma de não suspender totalmente o atendimento.

Segundo a presidente, a partir de segunda-feira, dia 24, o atendimento na sede volta ao normal. Em caso de urgência ou emergência o telefone do plantão 24 horas do Conselho Tutelar é 99125-6727. O CT faz parte da rede municipal de proteção à criança e ao adolescente, que envolve vários órgãos do serviço público.