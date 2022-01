Motociclista pode ter perna amputada após grave acidente

O condutor de uma motocicleta Honda Biz corre o risco de ter uma das pernas amputadas após sofrer um gravíssimo acidente na manhã desta terça-feira na avenida Goioerê, esquina com a rua Laurindo Borges, em Campo Mourão.

O rapaz transitava com a moto pela rua Laurindo Borges e não parou no cruzamento com a avenida Goioerê. A motorista de um VW/Gol que seguia pela avenida não conseguiu evitar o impacto, causando a queda do motociclista.

Após cair o rapaz ainda quase foi atropelado novamente pelo veículo. A equipe do Siate chegou rápido ao local e constatou fratura gravíssima na perna esquerda do rapaz.

O Samu precisou ser acionado também para dar apoio e fazer o encaminhamento ao hospital Pronto Socorro, onde será melhor avaliada a gravidade da lesão. Os médicos farão os devidos procedimentos para tentar evitar a amputação do membro. A condutora do Gol não se feriu.