Com retomada do turismo, Estado vai alavancar 299 atrativos religiosos em 2022

O Grupo de Trabalho (GT) de Turismo Religioso se reuniu nesta terça-feira (09) para dar início aos debates sobre o calendário de atividades que devem alavancar o segmento em 2022. O GT é coordenado pela Paraná Turismo. Também participaram da reunião representantes da Fecomércio Paraná e da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav).

As ações efetivas do ano que vem devem ser discutidas no próximo encontro do GT, no final do ano, em Foz do Iguaçu, durante o Festival Internacional de Turismo das Cataratas, nos dias 1, 2 e 3 de dezembro.

A Paraná Turismo é um órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest).

De acordo com o diretor-presidente da autarquia, João Jacob Mehl, esta modalidade turística tem uma grande importância para o Estado.

“O turismo religioso é um dos segmentos que mais cresce no Paraná. Nós temos, por exemplo, a cidade de Lunardelli, com Santa Rita de Cássia, que chega a receber 50 mil pessoas em um único domingo”, aponta.

O diretor-presidente destaca, ainda, a Rota do Rosário, localizada no Norte Pioneiro, e a Rota da Medalha Milagrosa, nos Campos Gerais. “O Paraná está repleto de rotas de movimentos romeiros. Este é, sem dúvida alguma, um turismo muito forte”, completa.

TURISMO RELIGIOSO

O Paraná possui, atualmente, 299 atrativos de turismo religioso reconhecidos pela Paraná Turismo, entre rotas, monumentos, manifestações culturais e espaços naturais. O número representa cerca de 25% da totalidade de destinos do Estado.

“Esse grupo de trabalho une a força de diversas instituições que têm expertise e cooperam para o desenvolvimento desse tipo de turismo”, afirma o assessor da presidência da Fecomércio Paraná, Giovani Bagatini.

“Nós estamos em processo de crescimento deste grupo de trabalho que estuda todo o turismo religioso do Paraná em todas as suas formas, capacitando, orientando e incentivando as regiões turísticas do Estado”, destaca o coordenador do GT, Eliseu Rocha.

Para conhecer todos os roteiros do segmento religioso no Estado basta acessar www.turismo.pr.gov.br.