CM/Futsal recebe o Umuarama para jogo decisivo da semifinal da Chave Ouro

A noite desta quarta-feira (10) será decisiva para o Campo Mourão Futsal, que recebe na Arena UTFPR (Belin Carolo), às 20h00, o Umuarama, para o segundo e último jogo da semifinal do Paranaense Série Ouro. Na primeira partida os umuaramense venceram por 2 a 0, jogando em Umuarama, e agora o carneiro tricolor precisa vencer no tempo normal para reverter a vantagem do adversário e levar a decisão para a prorrogação, em que o empate beneficia o time mourãoense.

Se passar, o Campo Mourão chegará à decisão da Série Ouro pela primeira vez na sua história. Para conquistar esse direito, o carneirão quer contar com a presença do torcedor em grande número nas arquibancadas. Por isso é grande a procura dos ingressos, que estão à venda desde segunda-feira nos Supermercados Bom Dia, na barraca montada no calçadão no período da tarde e na portaria do ginásio, antes do jogo.

DÚVIDAS

Por conta de uma lesão no tornozelo sofrida na última partida da Liga Nacional contra o Atlântico Erechim (RS), o pivô Fabinho segue de fora e desfalca o time na decisão. Outro que também não joga é o ala Darici, que se lesionou na semana passada em Umuarama. O pivô Caio Júnior, que não atuou na primeira partida, deve ficar à disposição, no entanto o fixo e capitão Caio Barros virou dúvida, depois de sentir um desconforto no músculo adutor. O jogador fará testes antes do confronto para definir se terá ou não condições de atuar.