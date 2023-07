Com estreias, CM/Futsal tenta embalar na LNF contra o Cascavel, fora de casa

Vindo de vitória por 6 a 4 contra o São José/SP na última rodada da Liga Nacional, o Campo Mourão Futsal volta a jogar nesta sexta-feira, 14, pela competição brasileira, enfrentando fora de casa o Cascavel, a partir das 19h30, em mais um clássico paranaense.

Um duelo difícil para o time mourãoense, contra o quinto colocado do certame com 25 pontos em 14 jogos. Já Campo Mourão, que busca melhorar seu retrospecto na temporada, é o 19º colocado com 13 pontos em 14 jogos.

Renovado, o Carneirão poderá ter novidades diante dos cascavelenses. Cinco jogadores foram contratados nos últimos dias, sendo que apenas o fixo Vitor Hugo, já pôde entrar em quadra com a camisa tricolor. Para o compromisso em Cascavel, a comissão técnica deverá ter à disposição os alas Kadu, Tabaldi e Juninho, e o goleiro Renan, todos já integrados ao grupo.

Por outro lado, o técnico Sérgio Lacerda cumprirá seu último jogo de suspensão pela LNF, sendo substituído no banco de reservas pelo supervisor Eberton de Souza, o Beto, que tem longa experiência em torno das quatro linhas. “Essas novas contratações mudaram a característica do nosso time. Temos uma equipe agora mais leve e de muita mobilidade. Teremos um time bem diferente do que estamos acostumados a ver”, salienta Beto, crendo num bom desempenho no Oeste do estado.