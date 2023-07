Procon alerta sobre aumento de casos do golpe do “Motor Fumaçando”

O Procon de Campo Mourão está emitindo um alerta sobre o crescente número de golpes conhecidos como “Golpe do Motor Fumaçando”. Essa prática tem ocorrido em grandes estacionamentos e o objetivo dos golpistas é enganar as vítimas para obter acesso aos seus cartões de crédito.

A vítima deixa seu veículo em um estacionamento. O golpista aproveita que o carro está sozinho e joga um produto químico no motor ou escapamento. Quando a pessoa liga o veículo e começa a dirigir, após percorrer cerca de 400 metros, o motor aquece e o carro começa a emitir uma fumaça densa saindo pelo capô em quantidade exagerada.

Assustada com a situação, a vítima para o veículo e rapidamente é abordada pelo primeiro golpista, que se oferece para ajudar, alegando conhecer um mecânico próximo.

O suposto mecânico chega ao local e finge consertar o veículo, geralmente cobrando um valor baixo, disfarçado como “taxa de visita”. Eles solicitam o pagamento com cartão de crédito, argumentando que precisam prestar contas ao empregador.

Os golpistas insistem para que a vítima teste o carro e digite repetidamente a senha do cartão, alegando que a transação não foi aprovada. Após a quarta tentativa, o cartão de crédito é finalmente aceito e a vítima, sem desconfiar do golpe, segue seu caminho.

Somente quando o banco entra em contato, relatando transações suspeitas e altos valores gastos, é que a pessoa descobre ter caído no golpe.

O diretor do Procon, Sidnei Jardim, esclarece que esses golpes são direcionados, em sua maioria, a mulheres em estacionamentos de supermercados. Ele ressalta que os principais erros cometidos pelas vítimas são aceitar ajuda de estranhos, não conferir o valor cobrado antes de digitar a senha, não verificar se a operação foi concluída ou não e confiar nessa informação do golpista, e digitar sua senha na frente de outra pessoa.

Infelizmente, recuperar o dinheiro perdido nesses golpes pode ser uma tarefa difícil, uma vez que as próprias vítimas são responsáveis por digitar suas senhas. No entanto, o Procon de Campo Mourão está à disposição dos consumidores para formalizar a denúncia, que antes disso deve ser levada a Delegacia em forma de Boletim de Ocorrência.

Uma das consumidoras que procurou o Procon teve um prejuízo de R$ 6.500,00, pois o golpista passou valores altos no seu cartão e ela não verificou antes de digitar sua senha. Ela relatou que no momento ficou tão feliz com a ajuda e o carinho do golpista que ainda ofereceu uma gorjeta de R$ 50,00, em dinheiro e ele aceitou.

“O aumento exagerado de casos nos últimos dias nos leva a crer que há uma quadrilha especializada agindo na cidade e por isso pedimos que cada cidadão ajude a divulgar esse alerta para que não tenhamos mais vítimas”, alerta Sidnei Jardim.