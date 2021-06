Com covid-19 agravado, ex-deputada Marla Tureck é transferida para Maringá

A ex-deputada Estadual, Marla Tureck, 47 anos, filha do ex-prefeito de Campo Mourão, Nelson Tureck, foi transferida para o hospital Santa Casa de Maringá, após ter o quadro agravado de covid-19. Ela estava internada desde o início do mês no Hospital Central Hospitalar, em Campo Mourão.

As informações foram confirmadas pela irmã, Karla Maria Tureck. Ela disse que a irmã foi transferida neste domingo para Maringá. Marla está internada desde o dia 3 de junho, após testar positivo para coronavírus.