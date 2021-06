Detran realiza leilão de 456 veículos para circulação

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran/PR) realiza leilão de veículos nos dias 25, 28 e 29 de junho. Ao todo serão ofertados 456 veículos para circulação.

Na última sexta-feira (25) do mês, através do site do Leiloeiro Oficial, www.albanoleiloes.com.br, o leilão de 154 veículos aptos à circular em via pública. Na segunda-feira seguinte (28), através do site do Leiloeiro Oficial www.rdleiloes.com.br, ocorre o leilão de 136 veículos, também aptos à circular em via pública.

Um dia depois (29) ,através do site do Leiloeiro Oficial www.hoppeleiloes.com.br, serão ofertados 166 veículos, igualmente aptos à circular em via pública.

Os veículos foram recolhidos pela Polícia Militar e não foram retirados por seus proprietários dentro dos prazos e na forma da legislação. Podem participar pessoas físicas e jurídicas, portadoras de CPF ou CNPJ, documento de identidade e maiores de 18 anos, conforme regras descritas no Edital Leilão nº 002/2021, disponível no site www.detran.pr.gov.br.

Os veículos poderão ser examinados nos locais onde se encontram, de segunda à sexta-feira, das 8h às 14h, nos 10 dias que antecedem ao leilão, sendo que as autorizações para acesso aos locais de depósitos (exige que se apresente documento de identidade, reconhecido por lei federal) deverão ser obtidas em um dos endereços abaixo relacionados, obedecendo os critérios de segurança e assepsia estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e decretos locais vigente em função da Covid-19.

Serviço:

Leilão de 154 veículos destinados à circulação

Data: 25 de junho, sexta-feira

Horário: 9 horas

Local: site www.albanoleiloes.com.br

Total da avaliação: R$ 307.000,00

CURITIBA: Av. Victor Ferreira do Amaral, nº 3057, Capão da Imbuia, telefone (41) 3361-1212;

PONTA GROSSA: Rua Prof. Cardoso Fontes, nº 985 – Ronda, telefone: (42) 3222-6677;

PARANAGUÁ: Rua Domingos Peneda, nº 2230, Bairro Aeroporto – (41) 3420-9050;

PIÊN: Rua Natal, 548, telefone: (41) 3632-1145;

RIO NEGRO: Rua Marechal Deodoro, nº 1053, telefone: (42)3446-2024;

CASTRO: Rua Francisco de Assis Andrade, 567, Vila Rio Branco, telefone: (41) 3233-4061;

CARAMBEÍ: Rua dos Brilhantes, 138 – Centro, telefone: (42) 3231-1877;

JAGUARIAÍVA: Rua Projetada – s/n, telefone: (43) 3535-2549;

PRUDENTÓPOLIS: Rua Marechal Deodoro, nº 1053, telefone: (42)3446-2024;

RESERVA: Rua Leoncio Miró Rocha, nº 522 – (42) 3276-8750.

Leilão de 136 veículos destinados à circulação

Data: 28 de junho, segunda-feira

Horário: 9 horas

Local: site www.rdleiloes.com.br

Total da avaliação: R$ 313.300,00

CURITIBA: Av. Victor Ferreira do Amaral, nº 3057, Capão da Imbuia, telefone (41) 3361-1212;

CORNÉLIO PROCÓPIO: Av. Dom Pedro I, nº. 365, telefone (43) 3520-1700;

NOVA FÁTIMA: Rua Prefeito Nicanor Ferreira de Melo, 365, Centro, Telefone: (43) 3552-2184;

LONDRINA: Rua Suindará, nº. 334, telefone (43) 3374-4100;

PARANAVAÍ: Av. Martim Luther King, s/nº. Telefone (44) 3421-2550;

APUCARANA: Rua Nova Ucrânia, s/nº – (43) 3420-2050;

ARAPONGAS: Rua Perdiz do Mar, 85, Jardim Caravele, Telefone: (43) 3278-1500;

TELÊMACO BORBA: Rodovia do Papel Km 21, Jardim Bandeirantes, Telefone: (42) 3271-2600;

JOAQUIM TÁVORA: Rua das Azaléias, 10, Centro, Telefone: (43) 3559-1646;

CAMBÉ: Av. Roberto Conceição, nº. 492, telefone (43) 3254-3931;

SARANDI: Av. Antonio Volpato, 450 – Jardim Europa – (44) 3293-5030;

FAXINAL: Rua Esmael Pinto Siqueira, 1850, Telefone: (43) 3461-1584;

RONDON: Rua Roma, 240, Jardim Progresso II, Telefone: (44) 3672 1202;

GUAPOREMA: Rua Bahia, 04, Centro, Telefone: (44)3684 1211;

INDIANÓPOLIS: Rua Antônio Dias, 134 – centro, telefone: (44) 3674-1224;

SÃO JOÃO DO IVAÍ: Rua General Carneiro, s/n, Santa Terezinha, Telefone: (43) 3477-1206.

Leilão de 166 veículos destinados à Circulação.

Data: 29 de junho, terça-feira

Horário: 9 horas

Local: site www.hoppeleiloes.com.br

Total da avaliação: R$ 273.600,00

PATO BRANCO: Rua Argentina, nº.888, telefone (46) 3220-3250;

GUARAPUAVA: Av. Sebastião Camargo Ribas, nº. 131, telefone (42) 3629-8950;

CASCAVEL: Rua Galibis, s/nº. Telefone (45) 3321-3350;

CAMPO MOURÃO: Av. José Tadeu Nunes, nº. 51, telefone (44) 3518-1900;

CRUZEIRO DO OESTE: Rua João Ormindo de Rezende, 686, telefone: (44) 3676-8150;

FOZ DO IGUAÇU: Av. Paraná, nº. 1588, telefone (45) 3520-1950;

UMUARAMA: Rua Curitiba, nº 5504 – (44) 3621-1850;

FRANCISCO BELTRÃO: Rua Marília, nº. 665, telefone (46) 3524-4283;

GUAÍRA: Av. Tomás Luís Zebalos, 1850, telefone: Telefone: (44) 3642-8800;

IVAIPORÃ: Rua Augusto Urbanski, s/nº. Telefone (43) 3472-4722;

GOIOERÊ: Rua Salvador, nº 131, telefone (44) 3522-1033;

NOVA AURORA: PR 180, km 01 – saída para Cafelândia – (45) 3321-3350;

CIANORTE: Avenida América, Nº 2212, Zona do Armazém, Telefone: (44) 3629-1350;

MEDIANEIRA: Rua Mato Grosso, nº. 1388, telefone (45) 3264-2058;

MATELÂNDIA: Av. Borges de Medeiros, 1575, telefone: (45) 3262-1744;

ALTÔNIA: Rua Olavo Bilac, 606, Centro, Telefone: (44) 3659-3190

CIDADE GAÚCHA: PR 082 Km 077, Cidade Gaúcha, telefone: (44) 3675-1578;

ALTO PIQUIRI: Av. Brasil, 678, Telefone: (44) 3656-1190;

ANAHY: Rua Vereador Leonardo Aparecido Dobicz, telefone: (45) 3242-2859;

ARARUNA: Rua Miguel Couto, Centro, Telefone: (44) 3562-1082;

CAFELÂNDIA: Avenida Governador Moisés Lupion, 760, Centro, Telefone: (45) 3241-1190;

CÂNDIDO DE ABREU: Avenida Paraná, 630, Centro, telefone: (43) 32476-1190;

DOURADINA: Avenida Ipiranga, 165, Jardim Itamarati, Telefone: (44) 3663-1223;

FAROL: Rua Alagoas, 340, Centro, Telefone: (44) 3563-1118;

HONÓRIO SERPA: Rua Júlio Henrique Scheib, 702, Centro, Telefone: (46) 3245-1227;

MAMBORÊ: Rua Giácomo Ambrósio Ciconelo, 296, Centro, Telefone: (44) 3568-1622;

PEABIRU: Rua Souza Naves, Centro, Telefone: (44) 3531-2168;

RONCADOR: Praça Moisés Lupion, Centro, Telefone: (44) 3575-1457;

SANTA TEREZA DO OESTE: Avenida Paraná, 513, Centro, (45) 3231-2777;

TAPIRA: Rua Maria Carraro de Aguiar, 1467, Centro, telefone: (44) 3679-1613;

TERRA ROXA: Rua Francisco Oliveira Macedo, Centro, telefone: (44) 3645-1223;

TUNEIRAS DO PARANÁ: Rua Santa Catarina, 792, Centro, telefone: (44) 3653-1282;

XAMBRÊ: Rua Cristóvão Colombo, 355, Centro, telefone: (44) 3632-1571.

