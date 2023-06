Com apoio da PM, prefeitura direciona para abrigo grupo que permanecia em barracas, em semáforo do Condor

Foi desencadeada na tarde de segunda feira, 12, uma operação da Polícia Militar em conjunto com a Prefeitura de Campo Mourão, por meio do CAPS AD e CREAs, para a retirada de um grupo de pessoas que encontrava há dias, na esquina do Supermercado Condor, acomodados em barracas.

No total, seis pessoas foram abordadas, das quais três foram encaminhadas para a Casa de Passagem, dois deslocaram-se para casa de parentes e um outro preferiu sair caminhando sentido ao Lar Paraná, recusando atenidmento.

As barracas e o lixo gerado no local foram retirados por uma equipe do CRAS, e todos os abordados foram orientados a não retornarem mais ao local a fim de acampar na rua novamente, haja em vista que foi disponibilizado a todos estadia na Casa de Passagem.