Procon constata variação de até 532% nos preços de medicamentos

O Procon de Campo Mourão realizou uma pesquisa dos preços de medicamentos básicos para tratamento da gripe em 10 farmácias da cidade. Ao todo, 111 itens foram analisados e houve variação de até 532% no preço dos medicamentos. O antialérgico Loratadina (Neoquímica) apresentou uma variação de 494,59% entre os estabelecimentos com o maior e o menor preço. Já a menor variação, foi para o xarope Ambroxol (Ems) que apresentou 1,39% de oscilação entre a farmácia mais cara e a mais barata.

“Nos últimos dias se observou um aumento muito grande na procura por médico por pessoas com sintomas gripais. Agora chegou a chuva e a previsão mostra que virá o frio. Com essa mudança brusca na temperatura muitos consumidores acabam utilizando medicamentos gripais e descongestionantes, o que onera e muito o orçamento familiar. Desta forma, pesquisar é sempre a melhor opção”, explicou o diretor do Procon, Sidnei Jardim.

Alguns medicamentos podem ser adquiridos por meio de programas sociais que são oferecidos pelo governo federal, estadual ou municipal, de forma gratuita ou com grandes descontos. Há estabelecimentos que trabalham com descontos provenientes de planos de saúde ou com programas de fidelidade proveniente do laboratório e/ou drogaria. A pesquisa completa pode ser acessada no link: https://abrir.link/rzba5