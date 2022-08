Com a presença de representantes do TRE, Câmara de CM empossa vereadores mirins nesta sexta

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura e o Diretor Geral do TRE, Valcir Mombach, participarão nesta sexta-feira, 26, às 10h, da posse dos vereadores mirins, eleitos pelo Projeto Parlamento Jovem em Campo Mourão.

O evento acontece na Câmara Municipal. O projeto é desenvolvido em parceria entre a Escola Judiciária Eleitoral do Paraná e a Câmara Municipal de Campo Mourão.

As vereadoras e vereadores Mirins são estudantes dos últimos anos do ensino fundamental e médio do Colégio Cívico Militar Unidade Polo.

O evento contará também com a presença do Juiz Eleitoral, Edson Jacobucci Rueda Junior, servidores da Justiça Eleitoral e com Vanderson Vicente Dúbinski, vice presidente da Federação de Rádios Comunitárias do Estado do Paraná (Farcom).

A posse dos eleitos será transmitida pelo Youtube e para acompanhar basta acessar o link https://youtu.be/XfQ7_aLBSxM. Os estudantes Pedro Henrique Gouveia de Medeiro Silva, Mariana Cristina Bonfim e Maria Vitória Bretas, do Colégio Estadual Unidade Polo, foram eleitos vereadores mirins no início de julho e diplomados pelo (TRE), em uma cerimônia virtual.

Os estudantes Luan Fabrycio Messias e Ewelyn Cristina Martins são suplentes. De acordo com o vereador mirim, Pedro Henrique Gouveia Medeiros da Silva, de 15 anos, estudante do 9° ano, que conquistou 415 votos de alunos dos períodos da manhã e da tarde, a eleição foi uma experiência tranquila. “O dia da eleição foi muito bom, sai pedindo votos em todas as salas e não imaginava que teria essa votação. Vou analisar os problemas da escola e tentar resolver com a direção”, disse Silva.

Além de Silva, também foram eleitos outros dois vereadores mirins, a estudante Mariana Cristina Bonfim da Silva e Maria Vitória Bretas. “Tiveram mais alunos eleitos, mas eles desistiram”, comentou Silva.

A cerimônia de posse dos vereadores mirins acontece no plenário da Câmara, nos mesmos moldes da posse dos parlamentares que compõem a atual legislatura.