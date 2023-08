2ª edição do “Caminhos da Produção Orgânica será nesta quarta-feira

Em meio às crescentes preocupações com a saúde, meio ambiente e sustentabilidade, a produção e comercialização de alimentos orgânicos têm ganhado cada vez mais destaque. E é com esta preocupação que na próxima quarta-feira, dia 30 de agosto, será realizada a 2ª edição do Caminhos da Produção Orgânica, das 8h30 às 19 horas, na Praça São José.

O evento vai demonstrar as técnicas para cultivo de produtos orgânicos, desde o preparo do solo, orientações de crédito, até a certificação final, tudo isso dentro de uma trilha sequencial. Todo o espaço da praça será usado para uma mostra das tecnologias para produção e comercialização de orgânicos.

Organizado pelo Ministério Público do Paraná por meio do GAEMA – Grupo Especializado em Meio Ambiente, em parceria com o município, IDR e SEAB, o evento terá a a presença de diversas instituições e empresas. Os organizadores esperam a presença do secretário da Agricultura do Paraná, Norberto Ortigara.

A promotora de justiça e coordenadora do Gaema, Rosana Araújo de Sá Ribeiro, enfatiza que o evento busca estimular alternativas de produção sustentável na região de Campo Mourão. “Essa exposição visa demonstrar, além de pesquisas desenvolvidas nas universidades e empresas, a cadeia biológica para assegurar a produção de alimentos sustentáveis, sem aplicação de agrotóxicos, e é de extrema importância expor estas informações para conhecimento da sociedade”, ressalta a promotora.

O evento terá trilhas de orientações por meio as instituições de ensino, entidades e empresas participantes. Além disso, nas trilhas terão orientações para assistência técnica, linhas de crédito, rodada de negócios e comercialização de produtos. Somados os esforços, o evento estimula alternativas de produção sustentável de Campo Mourão e região, além de impulsionar a economia no setor.