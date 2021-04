Coleta Seletiva terá Aviso Sonoro em Campo Mourão

Como já acontece em muitos outros municípios, o caminhão da coleta seletiva em Campo Mourão irá circular com um dispositivo sonoro para avisar e lembrar a população que o mesmo está passando em sua rua para coletar os materiais recicláveis. O alerta sonoro ajudará a chamar a atenção dos moradores para que coloquem os materiais recicláveis para a coleta que se aproxima. De acordo com a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do Município de Campo Mourão, o alerta sonoro (que respeita o limite de volume permitido pela lei), só não ocorrerá próximo a locais como escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e hospitais.

A importância da coleta seletiva é conhecida por todos. Para se ter eficiência, é de extrema importância fazer o descarte no dia correto. “O intuito é conscientizar a população para que participem da coleta seletiva oficial, além de tentar evitar com que esse material vá para a coleta de lixo comum. É de grande importância que os moradores deixem o material reciclável separado do restante do lixo e levado para a calçada apenas no dia da coleta seletiva”, informa Shelly Miriam Fernandes Nogueira, Secretária da Agricultura e Meio Ambiente do Município.

Permitir que os materiais sejam coletados por atravessadores pode representar um risco à saúde e ao meio ambiente, visto que há reclamações de casos em que os atravessadores selecionam o material com maior valor agregado e descartam o restante em qualquer lugar, incluindo terrenos baldios.

RECICLAGEM

A coleta seletiva também tem o seu lado social. Os materiais da coleta oficial são encaminhados para as Associações de Catadores, que realiza a separação de todo o material recolhido, como papelão, papéis, jornais, plásticos, latas, caixas, metais e vidros. É importante ressaltar que é necessário limpar (higienizar) os materiais antes de estes serem descartados.

“A conscientização da população somada aos trabalhos realizados pelo município, gera mais empregos e renda para Campo Mourão, além de ajudar, principalmente nesse momento difícil que estamos passando, na vida de muitas famílias que dependem desses resíduos para colocar comida na mesa para sobreviverem”, ressalta Shelly.

A Empresa Seleta realiza a coleta seletiva de porta em porta em toda a cidade, na Região Central (quartas-feiras e sábados), Região da Asa Leste (segundas-feiras e sextas-feiras), e Regiões do Grande Lar Paraná e Jardim Araucária (terças-feiras e quintas-feiras), além da frequência mensal nas comunidades da área rural, como Barreiro das Frutas, Boa Esperança, Vila Rural, Usina Mourão, Alto Alegre, Santa Lúcia e São Benedito. Para maiores informações no que diz respeito à coleta seletiva, acesse o link https://campomourao.atende.net/?pg=subportal&chave=1#!/tipo/pagina/valor/226.

Colabore! Faça a sua parte! Recicle!