Campo Mourão receberá maratona de programação da NASA

O município de Campo Mourão foi aprovada para receber a etapa de 2021 da Nasa International Space Apps Challenge, uma espécie de maratona de programação organizada pela agência espacial norte americana. O evento, na forma virtual, deverá ocorrer simultaneamente em 150 países nos dias 2 e 3 de outubro.

Também chamada de hackathon, a iniciativa envolve artistas, designers, programadores, cientistas, pesquisadores, tecnólogos, historiadores, engenheiros e estudantes num mesmo evento, destinado a buscar soluções inovadoras utilizando dados abertos da NASA. Na edição do ano passado mais de 26 mil participantes de todo o mundo buscaram criar soluções de impacto para problemas do planeta propostos pela NASA.

“Em 2019 apenas nove cidades do Sul do país tiveram o privilégio de sediar o evento. Trazê-lo para Campo Mourão significa plantar as sementes para que entre nossos jovens, surjam futuros pesquisadores, cientistas e empreendedores que sejam estimulados a pensar de forma inovadora, responsável e global”, enfatizou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma.

INOVAÇÃO

Este é o segundo evento internacional envolvendo ciência e inovação que acontece em Campo Mourão nos dois últimos anos. Em 2019 a cidade recebeu pela primeira vez o Pint of Science, maior evento de divulgação científica do mundo, que acontece simultaneamente em 29 países, e que na edição de 2021 foi cancelada presencialmente em decorrência da pandemia de COVID-19.

Regionalmente, e que já apresenta resultados concretos dessas ações, há o EmpreendeWeek, evento que em 2021 vai para sua 5º edição e que é realizada pelo Sindimetal, Sebrae, Utfpr, Acicam e Prefeitura Municipal.

“Esses eventos de tecnologia, como o EmpreendeWeek, deixam um legado importante para o município. Além de fomentar o empreendedorismo inovador na cidade, basta lembrarmos que praticamente todos os projetos campeões do EW conseguiram captar recursos e investimentos no pós-evento” explica Michael Camilo, gestor do Sebrae Campo Mourão.