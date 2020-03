Coleta Seletiva está suspensa até o início de abril

O Município de Campo Mourão, por meio da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, suspendeu a coleta seletiva, desde esta segunda-feira até o dia 4 de abril. A orientação é para que o material reciclável seja entregue neste período junto com a coleta do lixo comum.

A iniciativa segue determinações do Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (SEDEST), visando à prevenção, transmissão e contaminação pelo Coronavírus (COVID-19).

A suspensão teve como motivo, por exemplo, que teste tipo de material reciclável é um dos que mais tem possibilidade de ser contaminado. É preciso lembrar também que a triagem desse material da coleta seletiva é feita por pessoas em situação de vulnerabilidade social e que, no momento, não devem estar nem aglomeradas e nem expostas a esse material.

O Município pede a compreensão dos moradores neste período e ressalta a importância de todos terem a c