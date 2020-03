Agência do Trabalhador está fechada para atendimento

A Agência do Trabalhador do Município de Campo Mourão está fechada temporariamente, por determinação do Governo do Estado do Paraná (Secretaria de Justiça e Família).

O fechamento é devido ao Coronavírus, visando à prevenção, transmissão e contaminação. “Estamos com as nossas atividades suspensas, até uma segunda ordem, e assim que for liberado o atendimento, estaremos retornando com as nossas atividades normais. Qualquer novo decreto que for publicado, no que diz respeito ao atendimento, estaremos informando prontamente a população”, explica Alexandre Galland, coordenador da agencia no município.