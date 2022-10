Colégio Agrícola abre matrículas para três novas turmas em CM

O Colégio Agrícola de Campo Mourão abriu o processo de matrículas para novas turmas e o prazo para os interessados segue até o próximo dia 31. A pré-inscrição deve ser feita por meio pela internet, sem nenhum custo, no link: https://doity.com.br/inscricoes2022-2023.

Os selecionados começarão a estudar a partir do ano letivo/2023. As matrículas foram abertas para formação de três turmas, com 30 alunos cada, os quais deverão estar concluindo o 9º ano.

A expectativa da direção do colégio é ultrapassar os 300 inscritos. O aluno inscrito passa por uma seleção, para avaliação de alguns pré-requisitos estabelecidos pela Secretaria Estadual de Educação, tais como, origem escolar, notas do sexto ao nono ano das disciplinas de matemática, português e ciências, além de entrevista.

O curso do Colégio Agrícola está localizado na rodovia BR-158, na Estrada Velha para Roncador, Vila Guarujá. Para as inscrições, o candidato deve acessar o link: https://doity.com.br/inscricoes2022-2023. O telefone para mais informações é (44) 9. 9886-0561 (WhatsApp)