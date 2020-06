Atendimento das 10 às 16 horas no comércio de Campo Mourão

O horário de funcionamento do comércio de Campo Mourão não foi flexibilizado pela administração municipal e o atendimento aos consumidores continua das 10 às 16 horas. Em razão da comemoração do Dia dos Namorados (sexta feira – dia 12), a Associação Comercial e Industrial (Acicam) e outras entidades empresariais locais haviam solicitado a ampliação do horário de funcionamento das lojas nesta semana como forma de evitar a aglomeração de clientes e de fomento às vendas.

Ao longo desta semana, portanto, o comércio de Campo Mourão atenderá das 10 às 16 horas na segunda, terça, quarta e sexta-feira. Quinta-feira (dia 11) é feriado nacional: Corpus Christi. No próximo sábado (dia 13), as lojas voltarão a funcionar em horário especial: das 9 às 17 horas.

O pedido que as lideranças empresariais levaram ao prefeito Tauillo Tezelli, de ampliação do horário de funcionamento do comércio nesta semana, também foi fundamentado no feriado de Corpus Christi justamente na véspera do Dia dos Namorados. Tradicionalmente, a data especial incrementa as vendas do comércio.