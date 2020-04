Codusa fará reparos em recape na Estrada do Barreiro das Frutas

Por recomendação da prefeitura de Campo Mourão a Codusa vai executar reparos no recape asfáltico realizado na Estrada do Barreiro das Frutas. A via foi toda recapeada no início do ano, mas a circulação de caminhões que transportam a produção agrícola danificou o pavimento em alguns trechos.

“Já consertamos alguns pontos e vamos concluir o trabalho assim que voltarmos com os serviços naquela região”, explicou o presidente da Codusa, Luiz Carlos Malavazi, ao acrescentar que atualmente está em execução recape de ruas no Jardim Damferi.

O recapeamento da Estrada, que há anos estava esburacada, foi realizada até a Ponte do Rio da Várzea, com recursos financiados pela Caixa. A partir desse trecho, até a Fazenda Boa Esperança (cerca de 8 km), já foram iniciados serviços de calçamento com pedras irregulares.