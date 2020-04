Linha de crédito emergencial para empresas é anunciada pela Acicam

As empresas de Campo Mourão têm agora a disposição uma linha de crédito emergencial, com taxas e condições especiais. Para obter mais informações e acessar a linha de crédito – anunciada nesta quinta-feira pela Associação Comercial e Industrial Acicam) -, os empresários interessados devem entrar em contato com o Departamento Comercial da entidade, pelos telefones (44) 3518 8017 ou 3518 8027.

Diante dos reflexos nefastos da pandemia do Covid-19 na economia, com o fechamento do comércio e outras limitações impostas ao setor produtivo, a diretoria da Acicam buscou parceria junto a estabelecimentos bancários e cooperativas de crédito para a disponibilização de linhas de crédito emergencial para atender as empresas locais. As negociações estenderam-se ao longo de mais de uma semana.

Taxas e condições especiais foram algumas das condições pedidas pela entidade empresarial nas negociações com os agentes financeiros. Outra solicitação foi no sentido de que a linha de crédito emergencial fosse criada e disponibilizada o mais rapidamente possível e com volume de recursos disponível para atender aos empreendedores de todos os portes, tanto do comércio, da indústria e do setor de prestação de serviços.

“Neste momento de pandemia da Covid-19 e de recesso de boa parte da economia, os empresários mourãoenses demandam urgentemente de recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos”, explica Alcir Rodrigues, presidente da Acicam.

O líder empresarial destaca que a disponibilização de linhas de crédito em condições especiais é uma questão até de sobrevivência para muitas empresas locais, que estão fechadas ou com atividades mínimas há praticamente um mês. “Os compromissos são muitos, desde o pagamento de funcionários, aluguel, fornecedores, energia elétrica, água, etc. O que pedimos aos agentes de crédito foi que fossem parceiros do setor produtivo neste momento crítico. Até para que os impactos, tantos econômicos como sociais, sejam amenizados”, alerta o presidente da Acicam.

Uma das preocupações da mais antiga entidade empresarial da cidade nas negociações para a oferta da linha de crédito emergencial foi no sentido de que sejam contempladas empresas de todos os portes, inclusive ao Micro Empreendedor Individual (MEI). “Neste momento, todos precisam ter acesso a crédito em condições especiais”, salienta Alcir Rodrigues da Silva.