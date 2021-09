Codecam realiza entrega do projeto Juntos Educar ao prefeito

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAM, por meio da Câmara Temática de Educação e Empreendedorismo, realizou no dia 27/09/21, a entrega da Proposta de Política Pública Juntos Educar, ao prefeito municipal de Campo Mourão, Sr. Tauillo Tezelli.

O Projeto Juntos Educar está em discussão desde 2017, em parceria com a Secretaria da Educação do Município de Campo Mourão – SECED, sendo um compromisso firmado coletivamente pela sociedade civil organizada do município. Alinha-se aos propósitos estabelecidos no Projeto Político Pedagógico – PPP e da Proposta Pedagógica Curricular – PPC da Rede Municipal de Ensino, onde sistematiza uma estrutura teórico-metodológica que confere o direcionamento com ações efetivas para o ensino e aprendizagem, melhorando a formação de professores, orientadores, gestores, famílias, comunidade escolar e Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, da rede municipal de ensino de Campo Mourão/PR, e ainda, proporcionando a preparação dos alunos para ser cidadãos na sociedade civil, incluindo o desenvolvimento da autonomia intelectual, do pensamento crítico e da formação ética.

O Projeto passou pela construção coletiva da equipe e profissionais da Educação do município de Campo Mourão, sendo apresentado e discutido em todas as instâncias: Câmara Temática de Educação, dia 28/04/2021. ADISEEM, Conselho Municipal, Sindicato e Fórum de Educação, dia 04/05/2021; CODECAM- Conselho Pleno, dia 07/05/2021; Diretores Educação Infantil e Ensino Fundamental, dia 11/05/2021; Câmara de Vereadores, dia 13/05/2021 e Rede municipal de Educação, dia 20/05/2021.

Após cada apresentação, foram abertas para discussões e, os pontos que tiveram sugestões a ser acrescentados, ou alterados, foram feitos a cada encontro com os grupos. Logo, todo esse processo lapidou o projeto que agora pode se tornar uma Política Pública para a Educação Municipal, proposto pelo CODECAM.

Vale ressaltar que, como Política Pública, é possível estabelecer a continuidade das ações e projetos, avaliando e melhorando, organizados em ações complementares a educação do município. Além de contribuir para o avanço da qualidade de ensino, independente do governo que assumir a gestão municipal, não havendo mais retrocessos ou rupturas no processo de avanços.

O próximo passo agora, é a estruturação do projeto na estrutura de Lei que será enviado para o município e para Câmara de Vereadores, para apreciação e posterior encaminhamentos. Se aprovada, será a segunda Política Pública proposta pelo CODECAM, sendo a primeira já em vigor, que é a Lei de Inovação.

A Câmara de Educação e Empreendedorismo do Codecam tem como objetivo, contribuir para a construção de uma cidade educadora, que somada aos esforços das demais câmaras temáticas, vislumbra o desenvolvimento econômico de Campo Mourão, com o lema do Conselho: Codecam, com o olhar no futuro.