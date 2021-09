Serviços de paisagismo com plantio de flores na área central

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente realiza nesta semana plantio de mudas de flores nas rotatórias na área central das avenidas Capitão Indio Bandeira e Manoel Mendes de Camargo. São mudas adquiridas pela Seama e cuidadas no Horto Municipal.

Segundo a secretária municipal da Seama, Shelly Nogueira, o plantio será realizado em duas etapas. A segunda será no fim do mês de outubro e vai contemplar as floreiras do calçadão e praças. “Estamos na Primavera e queremos enfeitar a cidade com a beleza das flores para as festividades de fim de ano”, ressalta a secretária.

No Horto Municipal, na Vila Guarujá, são cultivadas diversas espécies de mudas, não apenas de flores como de árvores e outras plantas. As mudas de árvores são distribuídas gratuitamente (até três mudas por pessoa). Também no horto é realizada a compostagem, que é um adubo natural feito com restos de podas trituradas.