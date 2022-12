Colisão com ônibus deixa motociclista ferido em Peabiru

O condutor de uma motocicleta sofreu escoriações leves após se envolver em um acidente com um ônibus, por volta das 8h45 desta sexta-feira, na cidade de Peabiru.

O motorista do coletivo seguia pela avenida Raposo Tavares, quando no cruzamento com a rua José Dias Aranha, ao fazer a conversão, houve a colisão lateral com o motociclista que seguia no mesmo sentido.

Apesar de a motocicleta ter sido arrastada pelo veículo, o condutor sofreu apenas escoriações. Ele foi atendido pela equipe de Saúde do município e encaminhado para a Unidade Básica de Saúde de Peabiru.

A Polícia Militar esteve no local e prestou atendimento aos envolvidos para a confecção do Boletim de Acidente de Trânsito (BATEU).

Com informações: Comunicação Social 11º BPM