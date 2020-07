Codecam fará Termo de Compromisso para candidatos à prefeitura de CM

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAM, em discussões com suas Câmaras Temáticas e o Conselho Estratégico, vai gerar um Termo de Compromisso para ser apresentado aos candidatos ao Pleito Municipal nas eleições que se aproximam. Para tanto e de imediato, ouviu nas últimas semanas as Secretarias Municipais para conhecer os projetos em desenvolvimento na atual gestão. O objetivo é ter maior consistência e menor volatilidade em projetos após as trocas na gestão pública de Campo Mourão.

O documento a ser elaborado tem como intuito principal perpetrar projetos e ações que já vinham sendo desenvolvida na, futura, gestão passada; e ainda para permitir também que projetos e ações que estavam sendo pensados, possam ter sua “exteriorização”, para além do papel. Desta forma, é uma maneira de assegurar e salvaguardar ações prósperas que foram deixadas por outras gestões, para que continuem servindo a sociedade.

Este projeto veio a ser pensado mediante dificuldades encontradas no mantimento de projetos, ações e mecanismos a cada troca de gestão, e consequentemente e, em sua maioria das vezes, da equipe antiga, e esta ação servirá de modo a facilitar o desenvolvimento econômico-social da sociedade Mourãoense.

Além de ouvir os projetos em andamento nas secretarias, será incluso no documento, as propostas que estão em discussão nas Câmaras Temáticas do Conselho. Para isto, as discussões já tiveram início e já foram realizadas diversas reuniões a fim de realizar os devidos apontamentos em diversas áreas que podem resultar em impactos no desenvolvimento econômico do município.

Nesta perspectiva, o supracitado Termo de Compromisso, agora passa pelo controle interno do CODECAM e, após a realização destas etapas, o Termo entrará em sua fase final e será aprovado por deliberação do Conselho Pleno. Logo, ao tornarem-se públicos, os candidatos ao pleito do presente ano, far-se-ão convidados pelo CODECAM e pela Sociedade Civil como um todo, para a discussão e assinatura do mesmo, de forma a pensar sempre em projetos hoje, que reverberem resultados de desenvolvimento econômico no futuro, em médio e longo prazo.