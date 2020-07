Veículo bate na traseira de caminhão parado em rodovia em obras

O motorista de um veículo GM/Astra, com placas de Foz do Iguaçu, ficou ferido ao bater violentamente na traseira de um caminhão que estava parado no acostamento da PR 158, entre Campo Mourão e Peabiru.

O acidente ocorreu por volta das 15h45 desta quarta-feira. Segundo as informações, o caminhão pertence a uma Pedreira de Campo Mourão e estava dando apoio para cerca de 25 trabalhadores, que faziam manutenção na pista.

O motorista do Astra, de 41 anos, seguia sentido Campo Mourão e Peabiru e acabou se perdendo no volante. Ele avançou sobre cones que demarcavam o local em que os homens estavam trabalhando e bateu forte na traseira do caminhão.

A equipe do Samu foi acionada para atender a vítima. A Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru também esteve no local para apurar as causas do acidente. Os policiais constataram uma frenagem de pelo menos 80 metros na pista.