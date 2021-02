Codecam discute panorama da saúde em Campo Mourão

Na manhã de sexta-feira (29/01), o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAM – realizou a primeira reunião de 2021 do Conselho Pleno, para discutir o panorama da saúde em Campo Mourão e perspectivas para 2021.

A reunião contou com a presença dos conselheiros, lideranças do município, empresários, representantes de entidades e membros da Sociedade Civil Organizada. Como convidados, para inteirar a discussão sobre a saúde em Campo Mourão e região, fizeram-se presentes o prefeito Tauillo Tezelli, também Presidente de Honra do Conselho; o Secretário Municipal de Saúde, Sérgio Henrique Santos; a Superintendente da Santa Casa de Campo Mourão, Lucineia Scheffer; o Presidente da COMCAM, Leandro César Oliveira; o Presidente do CIS-COMCAM, Rafael Brito Prado; o Diretor da 11ª Regional da Saúde de Campo Mourão, Eurivelton Wagner Siqueira e o Vice-Presidente da UNIMED, Dr. Denis Rogério Aranha da Silva.

Na reunião foram discutidos aspectos da saúde do município, situações já enfrentadas pelo Hospital Santa Casa. Foram apresentadas as taxas de internação na UTI, óbitos, número de pacientes internados pelo SUS, convênios e de forma particular, bem como alguns dos repasses realizados a Santa Casa, como formas de auxílio em prol da pandemia de COVID-19.

O Secretário Municipal de Saúde apresentou, também, situações sobre a infraestrutura da saúde na cidade, bem como o plano de reforma de mais algumas unidades de atendimento à população, e elenca não haver projetos de construção de novas unidades de saúde para este ano.

Sérgio continua, diz haver intenção de mais contratação de especialistas para Campo Mourão, para melhor atender a população, e a mesma não necessitar se deslocar até cidades próximas para efetuarem consultas ou tratamentos, e fala também sobre a cooperação com o CIS-COMCAM, e atualização da tabela no preço de consultas.

O presidente da COMCAM ponderou as dificuldades nos municípios, de fato, mas que estão sendo enfrentadas em discussões entre os prefeitos dos municípios da região. Ressaltou que algumas situações foram agravadas com o surgimento da pandemia de COVID-19 em março do ano passado, e outros novos desafios surgiram, mas que com a cooperação entre os municípios e órgão as situações têm tido um melhor aproveitamento, e vem sendo solucionadas aos poucos, mas da melhor forma para os munícipes, empresas e o comércio.

O prefeito Tauillo Tezelli destacou que seu governo está sempre ouvindo sugestões, reivindicações e conselhos para melhor atender a população, e poder trazer sempre melhores condições de vida aos cidadãos.

Segundo ele, há uma articulação muito presente entre o Governo Municipal, Deputados Estaduais e Federais para trazer recursos e gerar uma rede de apoio a Campo Mourão.

Rafael Brito, falando em nome do CIS-COMCAM diz que o presente Consórcio possui muita importância para a região, pois é um consórcio complexo e completo, e que houve muitos desafios desde março do ano passado, acrescidos aos já preexistentes, e que agora em fevereiro começará uma mobilização para tratar de assuntos aquém COVID, como a vinda de mais médicos especialistas.

Ele falou ainda sobre mais um desafio à frente: a volta às aulas, que caberá aos municípios decidir. Assim como o representante da Unimed, Dr. Denis Aranha, aponta a necessidade de se estabelecer maior parceria entre público e privado e de um planejamento estratégico para a saúde.

A reunião se findou com discussões gerais em torno da saúde, formas de torná-la mais eficiente no município, situações que ocorrem na Santa Casa, e gargalos na área da saúde em Campo Mourão que impedem uma maior eficiência no atendimento, pois a saúde é uma área basilar para que todas as outras áreas consigam ser estabilizadas, assim como tais diversas áreas também auxiliam em uma maior atração de investimentos na área da saúde.

Desta forma, faz-se necessário encontrar uma forma de equilíbrio para que

todos os ecossistemas consigam realizar ações sinérgicas, em parceria com a Câmara Temática de Desenvolvimento Econômico em Saúde do CODECAM.