Codecam discute a transformação de patentes em inovação

O Dia Mundial da Propriedade Intelectual foi celebrado nessa terça-feira, 26. Aproveitando esta data, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM), organizou um Encontro de Colegas do Ecossistema de Inovação, com uma palestra sobre Propriedade Intelectual na Prática apresentada por Henry Suzuki, autoridade no assunto.

Com duração de duas horas, o evento aconteceu na sede da Acicam e integrou as comemorações dos cinco anos do movimento Open Innovation Brasil.

A edição local contou com dezenas de pessoas e teve as participações do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Eduardo Akira Azuma; o Coordenador Regional do SEBRAE, Sandro de Santi; Coordenador Regional do Sistema Regional de Inovação, Rafael Pequito, além de representantes da UTFPR, Unespar, Centro Integrado de Ensino Superior, de coordenadores e membros das Câmaras Temáticas do Codecam.

Também participaram, representantes dos sete habitats de inovação presentes na cidade, pesquisadores, professores, empreendedores e acadêmicos. Durante o Encontro, representantes da UTFPR e da UNESPAR falaram a respeito das patentes que já possuem em cotitularidade com os seus professores.

Falaram ainda sobre o potencial que essas criações patenteadas possuem para se transformarem em inovação, da necessidade de aderência das criações intelectuais às demandas do mercado e o que esses importantes ativospodem representar para o desenvolvimento econômico de Campo Mourão.

Segundo Henry Suzuki, que também coordena as atividades do movimento Open Innovation Brasil, a proteção gerada pelas patentes, registros de marcas, de denominação de origem ou outra forma de atribuição de propriedade intelectual, tem muita relevância no cenário da inovação, porque estimula as instituições de ensino e os empreendedores a investirem em pesquisa e desenvolvimento.

Mas, sendo uma proteção jurídica apenas não tem o poder de mudar a realidade. O que realmente importa, segundo ele, é a criação em si, a solução que ela representa para problemas reais e o movimento que os empreendedores fazem para colocar esta solução no mercado. Patente que não se torna inovação, refletiu ele, gera custo com taxas de registro e não traz benefícios práticos para o mercado e a população. E para se tornar inovação a criação precisa ser colocada no mercado, finalizou.

Em parceria com os Núcleos de Inovação Tecnológica da UTFPR e da Unespar, o Codecam pretende criar um grupo de estudos para mapear as patentes existentes no município para apresentá-las a empreendedores que queiram investir em negócios inovadores, gerando assim, mais desenvolvimento econômico para a cidade.