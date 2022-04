Mulher é estuprada, agredida e mantida em cárcere privado, em Farol

Uma mulher viveu momentos de terror nas mãos de um homem na noite dessa terça-feira, na cidade de Farol. Após receber a visita de uma pessoa conhecida, com quem mantinha relação de amizade, ela acabou surpreendida pelo homem, que a levou para o quarto e a violentou sexualmente.

A vítima ainda foi agredida e mantida em cárcere privado por cerca de três horas. A Polícia Militar recebeu denúncia anônima sobre o crime e foi até a residência da mulher que estava fechada.

No interior da casa, ela gritava por socorro e os policiais precisaram arrombar a porta para livrá-la do agressor. Assim que entraram, os militares encontraram o homem seminu sobre a mulher, que além de estuprada era agredida com socos.

A equipe da PM deteve o agressor e prestou atendimento à mulher, que foi encaminhada ao Hospital Municipal de Farol. Ela contou que o homem era uma pessoa conhecida e que sempre a visitava, mas os dois não mantinham nenhum tipo de relação amorosa.

Na noite de ontem, porém, ele chegou para visitá-la por volta das 19h, mas demonstrando agressividade, a arrastou para o quarto, onde a violentou e a agrediu fisicamente, a ponto de deslocar sua prótese da perna esquerda.

Desesperada, a moradora gritou por socorro, mas ele a manteve trancada na casa, por mais de três horas. Quando os policiais chegaram, ele tentava estuprar a vítima mais uma vez. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.