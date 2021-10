Codecam apresenta dados da cadeia de eletromédicos em Campo Mourão

O CODECAM juntamente com a equipe do Programa Vocações Regionais Sustentáveisde Campo Mourão, está realizando um estudo sobre a cadeia produtiva de eletromédicoscom o intuito de verificar as características dessa atividade em Campo Mourão, sua relevância e os principais gargalosenfrentadas pelos empresários em termos de comercialização e produção.

O estudo que contou inicialmente com o levantamento de informações referentes a geração de empregos e com uma pesquisa com os empresários da atividade deFabricação deAparelhos Eletromédicos, Eletroterapêuticos e Equipamentos de Irradiação, principal atividade da cadeia produtiva eletromédicos, apresentou resultados importantes que demonstram a relevância dessa atividade para o município.

Por meio do levantamento dos dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS(2021), verificou-se que, em 2019 (dado mais atualizado da série), Campo Mourão se destacoucomo primeiro no Paranána geração de empregos formais na atividadede Fabricação de Aparelhos Eletromédicos, Eletroterapêuticos e Equipamentos de Irradiação. Com relação ao total de empresas, Campo Mourãoestá em segundo lugar no estado com a maior quantidade de empresas, ficando atrás apenas de Curitiba.

A pesquisa feita com empresários do setor, identificoutambém a existência de um ecossistema local bem consolidado e a importância das incubadoras no desenvolvimento e fortalecimento da atividade no município.

Outra questão importante apontada, refere-se à qualificação da mão de obra. Apesar dos empresários reconhecerem que as instituições de ensino existentes no município contribuem de forma significativa para a qualificação,este é um dos principais gargalos da atividade. A qualificação destes profissionais é específica, o que leva a um expressivo número de terceirização. A qualificação da mão de obra deste setor, pode ser constatada por meio dos dados da RAIS (2021), ao mostrar que 53,5% estão cursando ou concluíram o ensino superior.

Os próximos passos do estudo é um aprofundamento para mensurar os impactos sociais e ambientais em Campo Mourão e região. Nesta perspectiva, para o Presidente do CODECAM, o empresário Newton Leal, os resultados deste estudo contribuirão para que Campo Mourão tenha maior notoriedadenesta atividade para atração de novos investimentos, bem como para a geração de emprego e renda em Campo Mourão e nos municípios da região.