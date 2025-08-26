Coamo comemora 35 anos da Cice, o Programa de Conservação de Energia

No dia a dia são 950 funcionários da Coamo Agroindustrial Cooperativa diretamente envolvidos e comprometidos para a excelência da Cice, o Programa de Conservação de Energia em todas as unidades da cooperativa no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, sempre com foco na conservação de energia com eficiência e sustentabilidade.

“Estamos comemorando os 35 anos da nossa Cice, e muito mais do que um programa da Coamo na conservação de energia, ela é resultado de um compromisso da cooperativa para gerar economia e promover a sustentabilidade energética. Escolhemos para este ano, o slogan ‘Cice 35 anos: gerando economia e promovendo a sustentabilidade energética’ e estamos promovendo de 25 a 29 de agosto, a ‘Semana Cice 2025’”, explica Edenilson Carlos de Oliveira, diretor de Logística e Operações da Coamo.

MIGRAÇÃO

Com um grande trabalho e uma operação eficiente, a Coamo economizou nos últimos cinco anos com a migração para o mercado livre de energia mais de R$ 86 milhões em suas unidades operacionais por meio de um gerenciamento das atividades, conscientização e atuação dos funcionários com o uso sustentável da energia, buscando equilibrar o desenvolvimento econômico e garantir o acesso a recursos energéticos suficientes e de qualidade.

USO RACIONAL

“Trabalhamos para agregar valor as atividades dos nossos mais de 32,5 mil cooperados, e contamos com o trabalho e o profissionalismo dos nossos funcionários para receber, armazenar e industrializar grandes volumes de produção com qualidade e sustentabilidade. Estamos no caminho certo, e a Cice vem cumprindo desde a sua criação, a sua missão na promoção de um uso racional de energia com a utilização eficiente e responsável da eletricidade, além da redução do desperdício e minimizar os impactos ambientais, sociais e econômicos na produção e consumo”, diz o diretor de Logística e Operações da Coamo.

Segundo Edenilson de Oliveira, A Coamo segue com seus funcionários o caminho de práticas diárias, simples e eficientes, como o de como apagar uma luz quando não estiver no seu ambiente, e, otimizar o uso de aparelhos e equipamentos, com a escolha de fontes de energia renováveis e a conscientização sobre a importância da economia de energia.