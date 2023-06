CMEI Nossa Senhora de Fátima volta a atender todo reformado

Depois de pouco mais de seis meses em reformas, o CMEI Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Paulino, voltou a receber os alunos, completamente reformado. A cerimônia de entrega das obras foi realizada nesta sexta-feira (30), com a presença de autoridades do município, professores e comunidade escolar.

O investimento foi de R$ 392,6 mil na antiga estrutura do CMEI, que teve troca de janelas, calhas, pisos, madeiramento do telhado, melhorias nas paredes, pintura geral, rebocos, conserto dos banheiros, troca de portas, substituição de forro em pvc, telhado, infiltrações, novo acesso de entrada com escada e rampa de acesso, melhorias na cozinha, lavanderia e áreas de acesso comum.

Maressa Custodio Ferreira, mãe de uma aluna, destacou a importância da melhoria para a comunidade. “A gente tinha um problema sério de estrutura nesse prédio e por isso é uma alegria hoje ver tudo novinho, inclusive os móveis, o parquinho, isso deixa a gente como pais muito mais tranquilos em deixar nossos filhos aqui”, ressaltou.

Fundado em 1989, a pedido da Associação de Moradores do bairro, o CMEI Nossa Senhora de Fátima atende 90 crianças, na faixa etária de 1 a 3 anos (maternais I, II e III), em período integral residentes nos jardins Paulino, Europa, Milton Luiz Pereira, Parque Verde, Pio XII e Vila Cândida.

Participaram da cerimônia de entrega das obras, o prefeito Tauillo Tezelli, a vice-prefeita Fátima Nunes, os deputados estaduais Douglas Fabrício e Márcio Nunes (secretário estadual o Turismo), vereadores Bina Teixeira, Tio Leco e Edilson Martins, a diretora Talita de Fátima Tomé, a secretária municipal de Educação Tânia Caetano, lideranças da cidade e comunidade.