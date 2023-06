Mais um sábado com lojas abertas em horário especial

O final desta semana será marcado, em Campo Mourão, pelo funcionamento do comércio lojista em horário especial neste sábado (dia 1/7). Uma vez mais, o atendimento aos consumidores vai se estender até às 17 horas e a expectativa é de muito movimento na cidade, lojas cheias, pedestres circulando com sacolas de compras e incremento nas vendas do comércio em geral.

O horário estendido de funcionamento do comércio mourãoense nos dois primeiros sábados de cada mês já é uma tradição de décadas na cidade e tem a adesão da população, evidenciada pelo aumento do movimento e das vendas nessas datas. Muitos consumidores deixam para fazer suas compras nos sábados em que as lojas atendem em horário dilatado, atraídos pela maior disponibilidade de tempo para visitar as lojas e pesquisar produtos e preços.

O horário especial beneficia não apenas o comércio lojista, mas também as vendas de empresas de outros ramos de atividades: sorveterias, cafeterias, pastelarias, lanchonetes, restaurantes, self service, etc. Também atrai muitos consumidores que residem em cidades vizinhas.