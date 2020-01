Cmeg realiza encontro

A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg) realizou, nesta semana, encontro de confraternização, seguido de reunião de trabalho. Participaram diretoras e integrantes da única entidade empresarial feminina local.

O encontro aconteceu nas dependências do Ana Empório Bistrô e entre os assuntos tratados mereceu destaque a discussão e definição de diretrizes e metas para este primeiro trimestre de 2020. Este ano será pautado de inúmeros eventos e ações sociais da Cmeg Campo Mourão, que é ligada a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio) e conta com o apoio do Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão (Sindicam).

Ester de Abreu Piacentini, presidente da Cmeg/Campo Mourão, ressalta: “Somos um grupo de mulheres que não tem tempo, mas arruma tempo para fazer algo em prol da comunidade. Trabalhamos muito, mas temos momentos de descontração”.

O encontro foi encerrado com jantar e muita descontração.