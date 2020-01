Policia Militar recupera animais furtados em Peabiru

A Polícia Militar de Peabiru recuperou sete carneiros que haviam sido furtados de uma propriedade rural do município, no início deste mês. A apreensão ocorreu no último fim de semana, em Iretama.

Além dos animais, os policiais recuperaram vários objetos furtados. Logo após o registro do furto, a equipe da Patrulha Rural iniciou diligências e a investigação resultou na localização dos animais em uma chácara, no distrito de Água Fria, em Iretama.

O caseiro da propriedade informou apenas que os carneiros haviam sido entregues no domingo passado, por dois rapazes que usavam um Fiat Strada. Ele disse ainda que os rapazes informaram que o dono da chácara, que mora em Campo Mourão, iria fazer o pagamento.

Uma equipe da Polícia Civil de Peabiru também esteve no local para apurar o caso, juntamente como o dono dos animais que os reconheceu pela marcação feita no pelo dos bichos.

O proprietário da chácara não foi localizado no endereço em Campo Mourão. Os policiais ainda tiveram informação de que outros objetos furtados estariam escondidos em outro endereço, em Campo Mourão, porém nada foi localizado. A Polícia Civil vai investigar o caso.