Cmeg e Senac promovem o curso “Neuroestratégia para Negócios”

Na noite desta terça-feira (dia 26) acontece, em Campo Mourão, o curso “Neuroestratégia para Negócios”, resultado de parceria entre a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (Cmeg) e o Senac, com apoio do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial). A capacitação será ministrada das 19h30min às 22h30min, na unidade do Senac.

O conteúdo do curso prevê introdução à neuroestratégia: compreensão básica dos princípios da neurociência e como eles se aplicam ao comportamento humano e à tomada de decisões. Também sobre o comportamento do consumidor: estudo de como o cérebro humano processa informações e toma decisões de compra, incluindo fatores emocionais e cognitivos que influenciam o comportamento do consumidor.

Outras abordagens programadas: Neuromarketing – técnicas de marketing que utilizam insights da neurociência para criar campanhas mais eficazes, incluindo o uso de gatilhos emocionais e a construção de narrativas envolventes; Tomada de decisão – Análise dos processos de decisão no cérebro e como entender esses processos pode ajudar líderes e equipes a tomarem decisões mais informadas e estratégicas.

NEUROESTRATÉGIA

A neuroestratégia é uma ferramenta que pode ajudar as empresas a entender melhor seus clientes e colaboradores, otimizar suas estratégias e alcançar melhores resultados. Ao aplicar os princípios da neurociência, as empresas podem criar valor de forma mais eficaz e construir relacionamentos mais fortes com seus clientes. Enfim, a partir do entendimento de como o cérebro humano toma decisões é possível melhor otimizar as estratégias de marketing, vendas e gestão.

Em resumo, ao compreender o funcionamento do cérebro, as empresas podem criar produtos, serviços e experiências mais eficazes, que ressoem com as necessidades e desejos do consumidor de forma mais profunda e duradoura. É um importante instrumento para entender como o cérebro humano toma decisões e, assim, otimizar as estratégias de marketing, vendas e gestão.

A Cmeg/Campo Mourão participa da realização do curso através da Diretoria de Formação, Desenvolvimento e Capacitação. Ressaltam os organizadores do treinamento que a neuroestratégia pode ser aplicada em diversas áreas de um negócio:

Marketing e publicidade, desenvolvimento de produtos, experiência do cliente, gestão de pessoas, vendas, melhora na experiência do cliente, aumento das vendas e lucratividade, melhoria no engajamento dos funcionários e inovação.