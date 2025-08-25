ABL Futsal joga contra ACMF nesta quarta-feira pelo Paranaense Sub-20

A equipe da ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão joga contra a ACMF, também de Campo Mourão nesta quarta-feira (27) as 19h30 no ginásio da Vila Urupês pela sétima rodada do Campeonato Paranaense Sub20. No primeiro turno em jogo realizado na Arena UTFPR vitória da equipe da ABL Futsal por 2 a 1.

Vindo de uma vitória de goleada de 13 a 1 contra Arapongas, os comandados do técnico Rinaldo Silva estão com 100% de aproveitamento e a liderança do Grupo A, com 18 pontos. O time da ACMF está na terceira colocação do Grupo, com 10 pontos ganhos.

O grupo ainda tem Ibiporã que é o segundo colocado com 13 pontos, Santa Maria com 9 pontos, na quarta colocação, Faxinal com seis pontos na quinta posição, e Arapongas na sexta colocação, sem pontuação