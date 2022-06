CM/Futsal empata com Cascavel e reclama da arbitragem

No jogo de estreia do técnico Juninho, que chegou nesta terça-feira (14) à cidade, o Campo Mourão Futsal empatou em 1 a 1 com o Cascavel, no confronto do atual campeão e vice do Paranaense Série Ouro 2021. A atuação da arbitragem foi criticada pela diretoria da equipe mourãoense.

No primeiro tempo sobrou disposição para Campo Mourão, que imprimiu forte marcação e explorou os contra-ataques, obrigado o goleiro cascavelense a fazer várias defesas. No entanto, em jogada de bola parada bem tramada no pedido de tempo do técnico Juninho, que fez sua estreia, Campo Mourão abriu o placar com Douglinhas, depois de boa finalização na troca de passes.

Atrás no placar, Cascavel pressionou mais no segundo tempo, mas parou na boa defesa de Campo Mourão, que seguiu bem postado em quadra dificultando as ações do adversário e levando muito perigo nas jogadas de contra golpe, na tentativa de ampliar o marcador.

Na última volta do relógio, Carlão empatou em cobrança de tiro livre, por pouco não defendida pelo goleiro Renato, que chegou a tocar na bola. Há 3 segundos do fim, em erro grotesco, a arbitragem deixou de marcar falta e tiro livre para Campo Mourão, depois de a bola tocar nitidamente na mão do jogador cascavelense, a menos de dois metros do oficial do apito.

Apesar de o resultado não agradar, o comportamento da equipe foi elogiado pelo técnico Juninho. “Fui muito bem acolhido em Campo Mourão, por todos. Tenho certeza que vamos sair dos resultados ruins. Gostei do comportamento da equipe e vamos melhorar muito ainda. Infelizmente fomos prejudicados pela arbitragem, mas senti a equipe com outra pegada, com mais intensidade e isso me agradou bastante. Precisamos melhorar algumas situações, mas a partir de amanhã vamos ajustar o que for necessário para enfrentar o Foz no domingo”, disse Juninho.

No domingo (19) o desafio será contra o Foz Cataratas, em outro clássico paranaense, só que pela Liga Nacional. O confronto acontece no tradicional horário das 11h00 da manhã, na Arena UTFPR (Belin Carolo), com transmissão pela LNFTv.