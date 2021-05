Campo Mourão vai adotar lockdown

O agravamento da pandemia do covid-19 fez a prefeitura de Campo Mourão adotar uma medida dura para tentar controlar a disseminação do vírus. Nesta manhã, durante reunião online com os prefeitos da Comcam, o prefeito Tauillo Tezelli (Cidadania), comunicou que adotará lockdown a partir de próxima quinta-feira.

A medida será estendida até domingo (30), com fechamento do comércio em geral, inclusive de mercados. Empresas de construção civil também deverão permanecer fechadas. Apenas indústrias estarão liberadas do lockdown.

Quanto ao comércio, o fechamento será mantido fechado até 6 de junho, mas a partir de 31 de maio, o atendimento será permitido para delivery. A Comcam vai recomendar para que os demais municípios adotem as mesmas medidas.

Campo Mourão enfrenta o pior momento da pandemia, com média de 150 a 200 pessoas contaminadas diariamente, segundo o prefeito. Tezelli disse que se medidas drásticas não forem tomadas, os pacientes correm risco de ficar sem oxigênio nos próximos dias.