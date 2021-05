CM/Futsal conquista mais uma vitória na Liga e a quinta seguida em Pato Branco

Em noite de muita inspiração, o Campo Mourão Futsal manteve o tabu de não perder em Pato Branco e conquistou sua segunda vitória, em dois jogos, na Liga Nacional 2021, e a quinta consecutiva na casa do adversário. Com gols de Tomás, Caio Jr, Tom e Selbach, o carneiro tricolor aplicou uma goleada para cima do Pato, e fechou o confronto com placar de 4 a 0. Há três anos, desde 2019, Campo Mourão não perde em Pato Branco.

Depois de encerrar o primeiro tempo à frente, o mais tradicional do Paraná não se intimidou com a pressão dos patobranquenses, e construiu o resultado com personalidade, nos erros do adversário.

O resultado mantém Campo Mourão na liderança do grupo C, com 06 pontos em dois jogos e cem por cento de aproveitamento e um jogo a menos que o segundo colocado.

Embalado na competição nacional, o carneirão volta à quadra na próxima terça-feira (25), quando recebe às 16h00 na Arena UTFPR (Belin Carolo), o Minas Tênis Clube (MG), com transmissão ao vivo pela LNFTv.