Integrado promove versão on-line da tradicional Feira das Profissões 

A tradicional Feira das Profissões, organizada pelo Centro Universitário Integrado, será realizada, pela primeira vez, de forma on-line. O evento será transmitido pelas páginas do Centro Universitário Integrado no Facebook e Instagram. A abertura da programação contará com um show on-line do humorista Marco Luque, no dia 30/10 (sexta-feira), a partir das 18h30, e segue durante todo sábado (31).

Com o novo formato, a feira contorna o distanciamento social imposto pela pandemia da Covid-19 e busca promover o compartilhamento de informações sobre as profissões e as carreiras ligadas a elas.

Durante o evento, os participantes poderão ter contato com os coordenadores dos cursos de graduação do Centro Universitário Integrado, tirar dúvidas sobre pós-graduação e cursos da modalidade EAD, além de conhecerem o Programa de Orientação Profissional do Integrado (POPI) e concorrem a brindes durante as transmissões ao vivo.

No site feiradasprofissoes.grupointegrado.br, além de conferir a programação completa, é possível, através de vídeos, conhecer a estrutura de cada um dos cursos ofertados pela instituição.

Para a supervisora de Extensão do Centro Universitário Integrado, Mariana Pavanelli, a feira é uma ótima oportunidade para quem ainda não fez a escolha profissional. “Este é um momento de muitas dúvidas e no evento, além de conhecerem a nossa estrutura e os cursos, os participantes vão poder tirar todas dúvidas sobre a profissão, em tempo real”, explicou a supervisora.