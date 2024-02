CM terá estande na maior feira de cidades inteligentes, em Curitiba

Pelo segundo ano consecutivo o município de Campo Mourão terá um estande no Smart City Expo Curitiba, a edição brasileira do maior evento de cidades inteligentes do mundo. O Smart City Expo World Congress, é organizado pela Fira Barcelona, na Espanha com o propósito de promover o diálogo e a colaboração no desenvolvimento de cidades mais inteligentes e acessíveis para todos.

“Reinventando Cidades para Todos” é a temática central do evento, voltado a apresentar soluções inovadoras e inclusivas para os desafios urbanos contemporâneos. A 5ª edição será realizada nos dias 20, 21 e 22 de março, no Parque Barigui. Campo Mourão foi convidada por estar entre as cidades do Estado referência em ecossistema de inovação.

Uma das grandes novidades deste ano é o prêmio Smart City Expo Curitiba Brazilian Awards, que visa reconhecer e valorizar o trabalho das cidades que estão implementando projetos sustentáveis e inovadores no Brasil.

A equipe de Campo Mourão será liderada pelo presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento (IPPLAN), Carlos Alberto Facco e pelo secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma.

Campo Mourão está entre as 10 cidades do Paraná com maior número de startups, o que tem atraído a atenção até de cidades maiores sobre as iniciativas de sucesso e ambiente de inovação.

“Um evento como esse garante ainda mais visibilidade para Campo Mourão, que hoje é um celeiro de tecnologias e oportunidades no interior do Estado, levando a cultura de inovação para auxiliar nas demandas do cidadão, assim como potencializar a nossa economia”, enfatiza Facco.